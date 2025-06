Europei a squadre | l’Italia cerca la rimonta con Furlani Simonelli e Fantini nella terza giornata a Madrid

Mentre le sfide si intensificano a Madrid, l’Italia affronta con determinazione la terza giornata degli Europei a squadre di atletica leggera. Con Furlani, Simonelli e Fantini in prima linea, la nostra nazionale punta tutto sulla rimonta per consolidare la posizione e sognare il podio. La sfida è aperta: si comincia alle 18.00 con gare decisive che potrebbero scrivere il destino azzurro. Chi avrà la forza di emergere?

Con l'avvio della terza giornata degli Europei a squadre di atletica leggera a Madrid, entra nel vivo la lotta per il podio. Dopo due giornate convincenti, la Nazionale italiana si gioca oggi una fetta importante delle proprie ambizioni, in un programma ricco di gare di alto livello. Servirà continuità e brillantezza per tenere il passo delle rivali e, possibilmente, mettersi alle spalle le pretendenti più pericolose. Si comincia alle 18.00 con una delle gare più attese dell'intera manifestazione: il salto in lungo maschile. Il livello è da rassegna mondiale, con protagonisti del calibro di Mattia Furlani, Simon Ehammer e Miltiadis Tentoglou, pronti a sfidarsi centimetro su centimetro.