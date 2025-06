Europei a Squadre di Atletica l’Italia è terza provvisoria in Classifica per Nazioni

L’Italia si distingue agli Europei di Atletica a Madrid, salendo al terzo posto provvisorio nella classifica per nazioni, dimostrando coraggio e talento. Con la Spagna in testa, gli azzurri continuano a impressionare, pronti a conquistare ulteriori successi nelle giornate che arrivano. La passione italiana infiamma lo stadio Olimpico: un tributo alla tenacia e al duro lavoro degli atleti, che ci fanno sognare di più. La competizione continua, e chissà quali nuove emozioni ci riserverà questa straordinaria avventura.

Madrid, 28 giugno 2025 – E' un'altra straordinaria cavalcata della Nazionale Italiana di Atletica Leggera. Agli Europei a Squadre, in svolgimento allo Stadio Olimpico di Madrid, l'Italia è terza provvisoria in Classifica per Nazioni. Svetta la Spagna che comanda la competizione, padrona di casa. Oggi, è in programma la terza giornata di gare, con in calendario il salto in lungo di Mattia Furlani e i 100 metri ostacoli di Lorenzo Simonelli. Intanto, si festeggia la vittoria di Nadia Battocletti, che ha trionfato nei 5000 metri e che avuto 16 preziosi punti: "L'obiettivo era prendere più punti possibili.

Antonella Palmisano sul podio agli Europei a squadre: debutto con record italiano sui 35 km, Colombi terza - Antonella Palmisano, campionessa olimpica di Tokyo 2020, ha debuttato sui 35 km di marcia agli Europei a squadre, stabilendo il record italiano.

