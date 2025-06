Europei a squadre atletica 2025 oggi | orari 28 giugno tv programma streaming italiani in gara

Oggi, sabato 28 giugno, Madrid si accende sotto i riflettori degli Europei a squadre di atletica 2025. La terza giornata promette emozioni forti, con gare spettacolari e la sfida tra le migliori nazionali europee. Segui in diretta tv e streaming l’evento, che infiamma gli appassionati di atletica. Preparati a vivere momenti di pura adrenalina, perché la battaglia per il trofeo più ambito è appena iniziata...

Oggi sabato 28 giugno va in scena la terza giornata degli Europei a squadre di atletica: dopo l’antipasto di giovedì con le gare di salto con l’asta e le prove di ieri, la ex Coppa Europa prosegue il proprio cammino a Madrid (Spagna) con altre gare all’interno dello Stadio Vallehermoso. Si preannuncia grande spettacolo, la lotta per la conquista del prestigioso trofeo si intensifica e le sedici Nazionali partecipanti sono pronte a battagliare per la conquista di ogni singolo punto. L’Italia riprende la propria rincorsa e schiererĂ dei pezzi da novanta: Mattia Furlani nel salto in lungo, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, Giada Carmassi sui 100 ostacoli, Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it