European Accessibility Act Andrea Di Salvo | L’inclusione sta a monte di qualsiasi progetto

L’European Accessibility Act rappresenta una svolta cruciale per un mercato più inclusivo e responsabile. Andrea Di Salvo sottolinea come l’inclusione sia la base di ogni progetto, assicurando che prodotti e servizi digitali siano accessibili a tutti. Questa normativa, infatti, potrebbe rivoluzionare le imprese, aprendo nuove opportunità e migliorando la qualità della vita di utenti finora trascurati. È il momento di abbracciare il cambiamento e costruire un futuro più equo e accessibile.

Prodotti e servizi digitali devono essere accessibili a tutti. Lo European Accessibility Act potrebbe avere un impatto significativo sul mercato e sulle imprese oltre che su utenti finora non sempre presi in considerazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - European Accessibility Act, Andrea Di Salvo: «L’inclusione sta a monte di qualsiasi progetto»

In questa notizia si parla di: european - accessibility - andrea - salvo

European Accessibility Act: La nuova era dell’inclusione digitale che cambierà il business - Il prossimo 28 giugno 2025 entrerà in vigore l’European Accessibility Act, segnando una svolta nella digitalizzazione inclusiva.

Libero dal servizio, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Ivan Francescon del Reparto Prevenzione Crimine di Padova ha tratto in salvo una bambina di 10 anni che stava annegando, trascinata dalla corrente nei pressi della diga del faro, a Jesolo. L’int Vai su Facebook

European Accessibility Act, Andrea Di Salvo: «L’inclusione sta a monte di qualsiasi progetto»; Design inclusivo per l’accessibilità digitale; User experience designer, chi riprogetta gli spazi digitali rendendoli più accessibili.

The European Accessibility Act: Everything You Need To Know - Forbes - The EAA was originally proposed in 2011 to complement the EU’s Web Accessibility Directive, which was passed in 2016. Da forbes.com