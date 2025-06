Estrazione Million Day di oggi 28 giugno 2025 | i numeri vincenti di sabato

Se siete appassionati di giochi e scommesse, non potete perdere l'estrazione Million Day di oggi, sabato 28 giugno 2025. Alle ore 13 e alle 20:30, i numeri vincenti verranno annunciati in diretta, regalando a molti la possibilità di realizzare il sogno di vincere fino a un milione di euro. Restate con noi per scoprire se la vostra fortuna sarà dalla vostra parte e quali numeri hanno trionfato questa sera.

Estrazione Million Day oggi sabato 28 giugno 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 28 giugno 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 28 giugno 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 28 GIUGNO 2025 LIVE – ORE 20,30  Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13  Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 27 GIUGNO LE ESTRAZIONI DEL 26 GIUGNO LE ESTRAZIONI DEL 25 GIUGNO LE ESTRAZIONI DEL 24 GIUGNO LE ESTRAZIONI DEL 23 GIUGNO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 28 giugno 2025: i numeri vincenti di sabato

