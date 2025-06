Estorsione e pestaggio per la droga | si uniscono i processi a carico di zio e nipote

Uniti nell’ombra di accuse pesanti, zio e nipote si preparano a confrontarsi di nuovo davanti al giudice. La doppia indagine della Dda di Napoli, che coinvolge Giovanni Anziano e Antonio Amoriello, mette in evidenza un inquietante intreccio di estorsione, pestaggio e traffico di droga. Con i processi riuniti, l’attesa si fa ancora più intensa: a ottobre, l’epilogo di questa difficile vicenda si avvicina, portando con sé molte risposte da svelare.

