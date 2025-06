estate senza treni tra lecco e tirano per sistemare la linea

L’estate porta con sé un importante intervento sulla linea ferroviaria tra Lecco e Tirano, con lavori di manutenzione che temporaneamente sospenderanno i treni. Ma non è tutto: grazie a oltre un terzo dei 2,4 miliardi destinati ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, verrà potenziato il collegamento tra Milano e la Valtellina. Durante i Giochi, quattro treni all’ora garantiranno un servizio più efficiente e capillare. Un miglioramento che cambierà il modo di viaggiare in questa affascinante regione.

Un terzo dei quasi 2,4 miliardi di euro destianti ai Giochi Olimpici di Milano - Cortina saranno destinati al potenziamento del trasporto ferroviario tra Milano e la Valtellina. Nel periodo dei Giochi, circoleranno quattro treni ogni ora per collegare Tirano e Milano Centrale, due per ogni senso di marcia, pari al doppio di quelli che viaggiano attualmente. La linea ferroviaria sarà potenziata nel corso dell’estate, come si è già fatto negli anni scorsi, con interventi previsti sulle stazioni di Mandello, Lierna, Ponte in Valtellina, Ardenno e San Pietro Berbenno. Lavori sono in programma anche nelle stazioni di Lecco, Mandello, Lierna, Colico, Morbegno, San Pietro Berbenno, Sondrio, Ponte in Valtellina, Tresenda, Tirano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net