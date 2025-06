Estate 2025 con Netflix | film serie giochi e esperienze a tema per un’estate indimenticabile

Estate 2025 con Netflix promette di essere indimenticabile, tra emozioni, avventure e relax ovunque tu sia. Dalle nuove stagioni alle rom-com irresistibili, la piattaforma offre un universo di contenuti e esperienze a tema per rendere ogni momento estivo unico. Preparati a vivere un’estate all'insegna di emozioni senza fine: l’estate Netflix 2025 si apre con il ritorno della...

Con l’arrivo dell’estate, Netflix si conferma il compagno ideale per rilassarsi ovunque tu sia: in viaggio, in vacanza o a casa. Grazie a una vasta offerta di film, serie tv, giochi e contenuti esclusivi, oltre a tante esperienze a tema, la piattaforma rende la bella stagione ancora più coinvolgente e personalizzabile. Le novità Netflix estate 2025: dalle nuove stagioni alle rom-com imperdibili. L’estate Netflix 2025 si apre con il ritorno della terza e ultima stagione di Squid Game, disponibile dal 27 giugno. Tra le serie più attese anche Mercoledì – stagione 2, che uscirà in due parti: il 6 agosto e il 3 settembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com