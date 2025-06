Espulso un 22enne | aveva 142 segnalazioni di polizia e numerosi reati

Un giovane di 22 anni, con un passato di oltre 140 segnalazioni e numerosi reati a suo carico, è stato espulso dall’Italia per motivi di sicurezza pubblica. Residente a Morbegno dal 2012, il cittadino marocchino ha visto il suo status modificato in seguito a un provvedimento deciso dal ministro dell’Interno su proposta del questore di Sondrio. Questo episodio sottolinea l’impegno delle autorità nel tutelare la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

