Esprimere sè stessi e celebrare i diritti conquistati ecco perchè partecipare al Pride le voci – Il video

Il Pride è molto più di una manifestazione: è un inno alla libertà, all’autenticità e ai diritti conquistati con coraggio. Attraverso colori vivaci, musica e condivisione, migliaia di persone si uniscono per celebrare l’amore in tutte le sue forme e ribadire l’importanza di rispettare e difendere i diritti della comunità LGBTQ+. È un momento di festa e di lotta, perché ogni voce conta e ogni diritto va difeso.

(Agenzia Vista) Milano, 28 giugno 2025 Fra colori, balli e canti dalla Stazione Centrale sono partiti 50 carri per celebrare il Gay Pride. In migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la celebrazione dei diritti della comunità LGPTQ+. Esprimere liberamente sè stessi e rivendicare i diritti conquistati sono i motivi per partecipare al Pride.