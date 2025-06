Esposito Fiorentina l’attaccante nel mirino dei viola | A Firenze hanno capito una cosa sul suo potenziale

La Fiorentina non perde tempo e punta deciso su Sebastiano Esposito, l’attaccante che ha già catturato l’attenzione dei toscani. I contatti con l’Inter sono in fase avanzata, e le trattative si intensificano, segnalando una strategia chiara: il club viola ha capito il potenziale del giovane talento e vuole portarlo a Firenze. Resta da capire come evolverà questa operazione e quali sorprese riserveranno le prossime settimane.

Esposito Fiorentina, l’attaccante dell’Inter resta nel mirino dei toscani: trattativa pronta al decollo in queste settimane. La Fiorentina continua il suo pressing per Sebastiano Esposito. A riferirlo è l’edizione odierna de La Nazione, secondo cui i contatti tra il club viola e l’ Inter per il giovane attaccante, nell’ultima stagione in prestito all’Empoli, sono andati avanti in queste ore. Questo quanto si apprende riguardo alla trattativa con i nerazzurri: LA TRATTATIVA – « E la pedina che Pradè vuole inserire nell’attacco risponde al nome di Sebastiano Esposito. Un anno di contratto con l’Inter, lascerà sicuramente i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Fiorentina, l’attaccante nel mirino dei viola: «A Firenze hanno capito una cosa sul suo potenziale»

In questa notizia si parla di: fiorentina - esposito - attaccante - mirino

Pio Esposito Inter, c’è la fila per la stellina nerazzurra! Anche la Fiorentina è pronta a irrompere nella corsa: ecco la formula che ha in mente - La corsa alla stella nerazzurra si infiamma, con Inter e Fiorentina pronte a sfidarsi per portare a casa il talento di Pio Esposito.

LE ULTIME INDISCREZIONI DI FIORENTINAUNO: Adrián Bernabé è in chiusura, nel mirino anche Simon Sohm, sempre dal Parma. Tommaso Martinelli resta in Viola per la prossima stagione: addio per Terracciano. #Fiorentina #Calciomercato #Martinell Vai su Facebook

Inter: nuova offerta per Esposito; Asse Fiorentina-Empoli, i viola hanno messo nel mirino anche Anjorin e Sebastiano Esposito; Pedullà: Fabbian, Bennacer, Asslani e Traoré nomi senza riscontro, la Fiorentina vuole Seba Esposito.

Calciomercato Fiorentina, Esposito nel mirino? Pedullà spiega: «Non sono esclusi altri movimenti nel reparto offensivo» - Pedullà analizza: «Ecco perché da Firenze ci pensano» Alfredo Pedullà ha parlato nella giornata di oggi la notizia di un possibile i ... Secondo calcionews24.com

Inter: nuova offerta per Esposito - Un attaccante in uscita dall’Inter finisce nel mirino di un altro club di Serie A: valutazioni in corso e una cifra già fissata per trattare. Da msn.com