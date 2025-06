Esplosioni vicino Teheran intanto l’Iran trasferisce gran parte della sua industria militare in Yemen

Le tensioni esplodono intorno a Teheran con intense esplosioni udite nelle vicinanze, mentre l’Iran sposta gran parte della sua industria militare in Yemen. Testimoni sui social parlano di attacchi e contrattacchi nell’area di Bidganeh, un centro strategico nel cuore della regione. La situazione si fa sempre più complessa, e il rischio di escalation globale cresce di ora in ora. Ma cosa può accadere ancora in questo delicato scenario?

Esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, dove è entrata in azione la contraerea. Lo riferisce Iran International citando post di testimoni oculari sui social media. L’area di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, sempre a quanto riferito da Iran International. L’Iran ha fatto anche appello al segretario generale Antonio Guterres affinché le Nazioni Unite condannino le minacce di uccidere l’ayatollah Ali Khamenei. “Gli Stati Uniti e il regime sionista di Israele hanno apertamente minacciato di assassinare la Guida Suprema dell’Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Esplosioni vicino Teheran, intanto l’Iran trasferisce gran parte della sua industria militare in Yemen

