Esplosioni ai bancomat di Montemarano e Nusco | indagini in corso

Due esplosioni ai bancomat di Montemarano e Nusco scuotono la tranquillità locale: le indagini dei Carabinieri sono in pieno svolgimento per identificare i responsabili. La notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno ha lasciato dietro di sé danni e interrogativi, mentre le autorità si mobilitano per garantire sicurezza e giustizia. La comunità resta in attesa di risposte e di un intervento deciso per tutelare i cittadini.

MontemaranoNusco – Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella per risalire agli autori di due esplosioni che si sono verificate nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno. Gli episodi hanno interessato, rispettivamente, il dispositivo ATM della filiale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: esplosioni - montemarano - indagini - corso

Boati nella notte: assalto ai bancomat di Nusco e Montemarano; Montemarano, incendio domestico: intervento tempestivo dei Carabinieri; Doppio colpo ai bancomat nella notte | indagano i Carabinieri.

Irpinia, la banda del bancomat colpisce ancora: esplosioni a Montemarano e Nusco - Montemarano (AV) e Nusco (AV) – Esplosioni di bancomat: indagano i Carabinieri Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella per risalire agli autori di due esplosioni,. Segnala msn.com