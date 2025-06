Esplosioni a Teheran contraerea spara

Nelle prime luci dell’alba, Teheran si sveglia con intense esplosioni nella sua zona occidentale, mentre la contraerea entra in azione proprio prima dei funerali di Stato dedicati a 60 vittime di alto rango nel conflitto con Israele. Mentre migliaia si radunano per l’ultimo saluto agli ufficiali e scienziati nucleari, sirene risuonano anche in Israele, segnando un’escalation di tensione che rischia di cambiare gli equilibri nella regione. La situazione rimane estremamente volatile e in evoluzione.

7.55 Si sono udite esplosioni nella parte occidentale di Teheran all'alba, ed è stata attivata la contraerea poco prima dell'inizio dei funerali di Stato di 60 vittime di spicco della guerra con Israele. Migliaia le persone in piazza per l'addio agli ufficiali di alto grado e agli scienziati nucleari morti nei 12 giorni del conflitto. Sirene in azione in varie aree di Israele a causa di un missile in arrivo dallo Yemen, poi intercettato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

