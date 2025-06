Esplosioni a Teheran contraerea in azione Folla per l’addio ai ‘martiri’ della guerra di 12 giorni con Israele Trump | 30 miliardi all’Iran? Una bufala

L'eco di esplosioni scuote Teheran, mentre la contraerea si attiva in risposta a nuovi attacchi nella zona di Bidganeh. La tensione tra Iran e Israele si riaccende, alimentando un clima di incertezza e paura tra i cittadini. Mentre il mondo osserva con apprensione, le recenti schermaglie militari sembrano riaccendere i fantasmi di conflitti passati. La domanda resta: quali saranno le prossime mosse in questa intricata partita di potere?

Roma, 28 giugno 2025 – Alba di fuoco nella parte occidentale di Teheran. Esplosioni sono state udite a Eslamshahr, dove è entrata in azione la contraerea secondo quanto riporta Iran International citando post di testimoni oculari sui social media. L'area di Bidganeh, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, aggiunge il media iraniano Intanto il presidente Usa Donald Trump ha smentito le indiscrezioni della Cnn secondo cui avrebbe pronto un piano da 30 miliardi di dollari per incentivare l'Iran a firmare un accordo sul nucleare civile.

Nel cuore di Teheran, le esplosioni fanno tremare la città e attivano la contraerea, suscitando preoccupazione e sconcerto tra i cittadini.

L'area di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, sempre a quanto riferito da Iran International.

