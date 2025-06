Escursionista precipita in Val Passiria | volo di 100 metri dalla ferrata di Stulles morto sul colpo

Una tragedia sfiorata tra le maestose vette dell’Alto Adige: un escursionista di 59 anni perde la vita in un tragico incidente sulla ferrata delle cascate di Stulles, precipitando per 100 metri. Nonostante l’intervento tempestivo di soccorsi e forze dell’ordine, il suo destino è stato fatale. Un dramma che ci ricorda quanto la natura sia affascinante, ma anche imprevedibile. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragica vicenda.

Un 59enne di origine albanese, residente in Alto Adige, è morto dopo una caduta di 100 metri lungo la ferrata delle cascate di Stulles, in Val Passiria. Era solo. Inutili i soccorsi con elicottero, Finanza, Carabinieri e Soccorso alpino. Due testimoni hanno assistito alla scena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

