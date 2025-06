Escursionista ferrarese in difficoltà sul monte | soccorso dopo la richiesta di aiuto

Un'escursionista ferrarese di 24 anni si è trovata in grave difficoltà sul monte Dolada, nel Bellunese, richiedendo aiuto al Soccorso alpino. Grazie all'intervento tempestivo, è stata tratta in salvo nella mattina di sabato 28 giugno. Un episodio che mette in evidenza l'importanza della preparazione e della prudenza durante le escursioni in montagna. Per rimanere aggiornati su queste storie e altre notizie, iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday.

