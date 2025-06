Escursionista cade da 100 metri e muore sulla via ferrata delle cascate di Stulle in Alto Adige

Una tragica fatalità scuote le meravigliose montagne dell’Alto Adige: un escursionista di 59 anni, nato in Albania e residente nella regione, è deceduto dopo una caduta di circa 100 metri sulla via ferrata delle cascate di Stulle, in val Passiria. L’incidente, avvenuto poco dopo mezzogiorno, solleva ancora una volta il gravoso tema della sicurezza in montagna. Due testimoni presenti al momento stanno collaborando con le autorità per chiarire le cause di questa drammatica perdita.

Un 59enne nato in Albania, ma residente in Alto Adige è morto dopo una caduta di circa 100 metri mentre si trovava, da solo, sulla via ferrata delle cascate di Stulle, in val Passiria. L’incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno. Secondo le prime informazioni pare che l’uomo avesse appena terminato il secondo tratto attrezzato e si trovasse all’inizio del sentiero che si trova al termine della ferrata. Due testimoni, altre due persone che stavano scalando e si trovavano più in basso, hanno raccontato di aver visto cadere prima lo zaino e poi l’uomo. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Finanza, i Carabinieri, l’elicottero Pelikan 1 e le squadre del Soccorso alpino di Tulles e di Moso in Passiria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Escursionista cade da 100 metri e muore sulla via ferrata delle cascate di Stulle in Alto Adige

