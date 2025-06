Escursionista cade all' Alpe Deleguaggio in volo l' elicottero

Un’escursionista si è trovata in difficoltà all’Alpe Deleguaggio, richiedendo un intervento di soccorso immediato. L’incidente, avvenuto durante la pausa pranzo nel territorio di Premana, ha mobilitato l’elicottero e il Soccorso alpino, pronti a intervenire con rapidità e professionalità. La situazione è sotto controllo e le operazioni sono in corso per garantire la sicurezza dell’escursionista. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Cade nella zona dell'Alpe di Deleguaggio, intervento dell'elicottero per soccorrere escursionista. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo nel territorio comunale di Premana. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino partita proprio dalla.

