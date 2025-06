Ermal Meta Ivana Spagna Alex Britti taragna e fuochi | il week-end in provincia

Se siete alla ricerca di un weekend all’insegna della musica, delle tradizioni e del divertimento, la provincia di Bergamo offre un ricco carnet di eventi imperdibili. Dalle note di Ermal Meta e Ivana Spagna alle feste popolari e agli spettacoli pirotecnici, ogni angolo della provincia si anima con emozioni e colori. Da annotare, ...

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano Ermal Meta (sabato) a Costa Volpino, Ivana Spagna (sabato) e Alex Britti (domenica) a Treviolo per “Treviva”, tante feste, la notte bianca a Fornovo San Giovanni, Filandone Sounds Good a Martinengo, Music & Beer a Montello, “Un borgo di. vino” a Ornica e i fuochi d’artificio (domenica) a Ponte San Pietro per la festa patronale. Da annotare, inoltre, TaragnaFest a Roncola San Bernardo, la sagra del pesce fritto a Sarnico, i pizzoccheri a Sovere, la spalla a Schilpario, lo street food a Mozzo e a Zogno, il Festival degli aquiloni (domenica) a Costa Volpino e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ermal Meta, Ivana Spagna, Alex Britti, taragna e fuochi: il week-end in provincia

