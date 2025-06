Erika Grapes & Eugene pubblicano Love Is a Bitch | una cover potente tra trip hop industrial e dark pop

Erika Grapes e Eugene si uniscono in una collaborazione esplosiva, dando vita a "Love Is a Bitch", una cover potente che combina trip hop anni ’90, industrial e dark pop. Questo brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rivisita il classico di Two Feet con un sound intenso e coinvolgente, capace di emozionare e sorprendere. Un'ulteriore testimonianza del talento unico di Erika, pronta a lasciare il segno nel panorama musicale. Per scoprire questa interpretazione straordinaria, ascoltala subito.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali, " Love Is a Bitch " è il nuovo singolo firmato da Erika Grapes in collaborazione con il produttore internazionale Eugene. Si tratta di una rivisitazione intensa e originale del brano di Two Feet, reinterpretato in una chiave sonora che fonde trip hop anni '90, elettronica industrial e atmosfere dark cinematiche. Una cover emozionante e cruda firmata Erika Grapes. Dopo il successo di singoli come Blood e Take My Heaven, Erika Grapes torna con una performance vocale carica di vulnerabilità e tensione emotiva. La sua voce si muove tra dolcezza controllata e distacco tagliente, portando l'ascoltatore in un viaggio profondo e disilluso nell'universo dell'amore ferito.

