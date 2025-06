Equipe del Santa Maria in Tanzania | In due settimane trecento visite e cinquanta interventi chirurgici

In soli quattordici giorni, un team straordinario di sei medici italiani ha rivoluzionato la sanità in Tanzania, con 300 visite e 50 interventi chirurgici nel distretto testa-collo. Tra i protagonisti, il direttore Angelo Ghidini e i medici Davide Giordano ed Edoardo Bassano, insieme ai giovani specialisti di Unimore, Leonardo Roncadi e altri. Un esempio di dedizione e solidarietà che dimostra come l’esperienza possa trasformare vite e comunità.

"In due settimane in Tanzania hanno eseguito circa 300 visite ambulatoriali e 50 interventi chirurgici nel distretto testa-collo". Protagonisti del superlavoro sono sei medici italiani, di cui tre professionisti in forze alla struttura di Otorinolaringoiatria del Santa Maria: il direttore Angelo Ghidini e i due medici Davide Giordano ed Edoardo Bassano. Insieme a loro tre, anche i medici in formazione specialistica di Unimore, Leonardo Roncadi, Davide Qiu Hui e Margherita Basso. "L’attività – spiega l’Asl in una nota – si è svolta dal 6 al 20 giugno scorsi al “Consolata Hospital Ikonda”, che è un Faith Based Hospital situato 800 chilometri a sud ovest di Dar es Salaam, capitale economica della repubblica di Tanzania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Equipe del Santa Maria in Tanzania: "In due settimane trecento visite e cinquanta interventi chirurgici"

