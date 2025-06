Epatite A in Europa aumentano i casi in alcuni Paesi

L’epatite A sta crescendo in alcuni Paesi europei, con oltre 2.000 casi tra gennaio e maggio e 9 decessi. La situazione preoccupa, specialmente in Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, dove l’ECDC segnala un’epidemia in corso. È fondamentale adottare misure preventive e informarsi per proteggere sé stessi e le proprie famiglie: scopri come evitare il contagio e restare al sicuro.

Da gennaio a maggio, si sono verificati 2.097 casi di Epatite A e 9 decessi, una epidemia che si sta verificando in Europa, in particolare in 4 paesi: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. Lo conferma l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) che raccomanda alle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Oltre duemila casi e 9 decessi in 5 mesi (gennaio-maggio 2025). È il bilancio di una epidemia di epatite A che si sta verificando in Europa e in particolare in 4 paesi: Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. A lanciare l'allarme l'European Centre for

Dall'inizio dell'anno in alcuni Paesi europei - Austria, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia - si è registrato un aumento dei casi di epatite A. I gruppi più interessati sono i senzatetto, chi fa uso di droghe per via invettiva, coloro che vivono in cattive condizio

