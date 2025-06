Enterococchi e scarichi fognari in mare | le spiagge da bollino rosso dove i depuratori non funzionano

situazione si è verificata in diversi tratti delle coste italiane, evidenziando una criticità crescente nella gestione delle acque reflue. Spiagge da bollino rosso e un rischio reale per la salute dei bagnanti sono il segnale di un sistema depurativo spesso in affanno. È urgente intervenire con infrastrutture più efficienti e controlli rigorosi per tutelare il nostro mare e le comunità che lo amano.

È successo in molti tratti degli 8.300 chilometri di costa italiana. Nei giorni scorsi si è rotta parte della condotta fognaria di Spoltore, in Abruzzo, che confluisce al depuratore di Pescara: le autorità hanno perciò vietato la balneazione in una porzione di mare poco distante. La stessa. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: mare - enterococchi - scarichi - fognari

Alta concentrazione di enterococchi in mare: scatta il divieto di balneazione in un tratto di costa ravennate - L'estate in riviera si ferma un attimo: a causa di un aumento anomalo di enterococchi in mare, è stato disposto il divieto di balneazione a Lido di Classe, nella zona tra 100 e 250 metri a nord della foce del Savio.

Enterococchi e scarichi fognari in mare: le spiagge da bollino rosso dove i depuratori non funzionano; Litoranea inquinata, ancora campionamenti: si indaga sullo sversamento dalla salita Fondelle e Canale; Mare di Napoli inquinato: divieto di balneazione in quattro punti.

Enterococchi e scarichi fognari in mare: le spiagge da "bollino rosso" dove i depuratori non funzionano - Oltre un terzo dei punti monitorati lungo le coste italiane è risultato "oltre il limite" con scarichi fognari non depurati che finiscono direttamente in mare, mettendo a rischio la salute dei bagnant ... Secondo today.it

Scarichi fognari nel mare di Castellammare: scovato altro condominio - Il Mattino - L'ultimo condominio scovato dal nucleo polizia ambientale si trova in via Regina Margherita. Da ilmattino.it