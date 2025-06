Ennesima lite Wanda-Icardi | lui si presenta per prendere le figlie ma lei tra pianti e urla…

Una nuova puntata di tensione tra Wanda Icardi e Mauro, con un intervento deciso delle forze dell’ordine e l’assistenza legale di Elba Marcovecchio. Tra pianti, urla e momenti di apprensione, si cerca di garantire il diritto di Mauro di vedere le figlie. La situazione resta delicata, ma l’obiettivo è assicurare il benessere delle minori, mettendo da parte le divergenze per il loro futuro.

È intervenuta l'avvocatessa di Mauro Elba Marcovecchio e soprattutto le forze dell'ordine per prelevare le minori e poterle consegnare al padre.

