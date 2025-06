Eni inaugura il primo agri-hub nella Repubblica del Congo

In un entusiasmante traguardo di sostenibilità e innovazione, Eni apre le porte al futuro green della Repubblica del Congo con il primo Agri Hub. Alla presenza di figure di rilievo come il Presidente Denis Sassou Nguesso e Guido Brusco, questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso un'economia più ecologica. La produzione di olio vegetale destinata alle bioraffinerie Enilive trasformerà le risorse naturali in carburanti puliti, contribuendo a un mondo più verde e sostenibile.

Alla presenza del presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso e del Chief Operating Officer Global Natural Resources e direttore generale di Eni Guido Brusco alla guida della delegazione di Eni, la società ha inaugurato a Loudima, nella parte centro-meridionale della Repubblica del Congo, il primo impianto di estrazione di olio vegetale del Paese. La produzione verrà destinata alle bioraffinerie Enilive, dove verrà trasformata in biocarburante utile per la decarbonizzazione dei trasporti nell'ottica della mobilità sostenibile. Con l'avvio dell'agri-hub di Loudima, - spiega una nota dell'Eni - la Repubblica del Congo acquisisce un ruolo attivo nella filiera della produzione dei biocarburanti, in linea con il percorso strategico di Eni per raggiungere le zero emissioni nette dei propri prodotti e processi entro il 2050. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eni inaugura il primo agri-hub nella Repubblica del Congo

