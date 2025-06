Energia verde per 22mila famiglie inaugurato il parco fotovoltaico Sorgenia investe alle Strillaie

Sorrisi e speranza si accendono nel cuore della Toscana con l’inaugurazione del nuovo parco fotovoltaico Sorgenia alle Strillaie, un progetto che trasforma 40 ettari di terreno in una centrale di energia pulita, capace di alimentare 22 mila famiglie. Un esempio concreto di come l’energia verde stia rivoluzionando il nostro futuro, riducendo le emissioni e puntando su sostenibilità e innovazione. E questo è solo l’inizio...

Grosseto, 28 giugno 2025 – Inaugurato il parco fotovoltaico di Sorgenia alle Strillaie, uno dei più grandi e produttivi della Toscana. L’impianto occupa un terreno ritenuto idoneo dalla Regione di 40 ettari, adiacenti all’ex discarica. Si tratta di progetto da 32 MW di potenza installata in grado di produrre ogni anno 58 GWh di energia da fonte solare per soddisfare i fabbisogni elettrici equivalente a quelli di 22 mila famiglie, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 28 mila tonnellate di Co2 l’anno. L’impianto utilizza oltre 56 mila moduli fotovoltaici bifacciali a inseguimento mono-assiale che producono energia sfruttando sia la luce diretta che si riflette sulla parte superiore dei pannelli sia quella riflessa dal terreno o dalle superfici limitrofe sulla parte inferiore degli stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Energia verde per 22mila famiglie, inaugurato il parco fotovoltaico. Sorgenia investe alle Strillaie

