Empoli ricostruzione totale per il futuro C’è tanta fiducia nei talenti di Monteboro

L’Empoli si prepara a una ricostruzione totale, puntando con fiducia sui talenti emergenti di Monteboro. Dopo una sfida impegnativa in Serie B, la squadra si affaccia al futuro con rinnovato entusiasmo, nonostante le tante novità nel roster dovute a prestiti e cessioni. Con diciotto calciatori pronti a cambiare maglia, l’obiettivo è ripartire con forza e determinazione, valorizzando le giovani promesse e costruendo un nuovo capitolo di successi.

Ripartire dalla Serie B non è mai facile per nessuna squadra, figurarsi se poi si deve fare i conti con la quasi totalità della rosa da rifondare causa prestiti non riscattati, cessioni pre-fissate e contratti non rinnovati. Questo è il caso dell’Empoli, che già oggi può contare su ben diciotto calciatori che cambieranno casacca per la prossima stagione: si tenga infatti conto del rientro dai vari prestiti di Esposito (Inter), Colombo e Vasquez (Milan), Pellegri e Sazonov (Torino), Viti (Nizza, ma promesso sposo della Fiorentina), Maleh (Lecce), Solbakken (Roma), Zurkoowski (Spezia) e Bacci (Padova), ma anche dei giocatori lasciati in scadenza di contratto quali Ismajli, Henderson, Ebuehi, Kobalenko, Haas e Silvestri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, ricostruzione totale per il futuro. C’è tanta fiducia nei talenti di Monteboro

In questa notizia si parla di: empoli - ricostruzione - totale - tanta

Empoli, ricostruzione totale per il futuro. C’è tanta fiducia nei talenti di Monteboro; Conte: Troppa esaltazione, siamo solo all'inizio; Tanto retrocedete, Valenti fa arrabbiare D'Aversa in Empoli-Parma: la ricostruzione.

Empoli, ricostruzione totale per il futuro. C’è tanta fiducia nei talenti di Monteboro - Il mercato è complesso: il club azzurro riparte dalla B con una rosa tutta da ristudiare tra prestiti, cessioni e contratti scaduti ... Secondo lanazione.it

"Tanto retrocedete", Valenti fa arrabbiare D'Aversa in Empoli-Parma: la ricostruzione - Brutta serata per Lautaro Valenti, che lascia il Parma in dieci già nel primo tempo della sfida contro l’Empoli, valevole per la trentaseiesima. Segnala tuttomercatoweb.com