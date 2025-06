Emma Raducanu gela Alcaraz | Io e Carlos siamo solo buoni amici La storia d'amore non c'è

Emma Raducanu mette fine alle speculazioni: “Io e Carlos siamo solo buoni amici, la storia d’amore non c’è.” A pochi giorni da Wimbledon, la tennista inglese chiarisce definitivamente la situazione, lasciando alle spalle i rumors e concentrandosi sui suoi obiettivi sul campo. Scopriamo insieme come questa dichiarazione influenzerà il suo percorso e cosa ci riserva il futuro nel mondo del tennis. Continua a leggere.

La tennista inglese smentisce una volta e per sempre la liason amorosa con Carlos Alcaraz. Alla vigilia di Wimbledon Raducanu con una sola frase ha chiuso ogni discorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

