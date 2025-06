Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao marito e moglie morti nell' incidente sull' A1 | tornavano dalla festa di laurea della figlia

Tragedia sull'autostrada A1: Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, marito e moglie di Bisceglie, hanno perso la vita in un grave incidente mentre tornavano dalla festa di laurea della loro figlia. Un dramma che ha scosso l'intera comunità e lasciato un vuoto incolmabile. La loro storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di ogni momento condiviso. Proseguiamo con rispetto e vicinanza alle famiglie coinvolte.

Si chiamavano Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao i due coniugi morti nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 27 giugno, sulla autostrada A1, all'altezza del bivio per la diramazione Roma Sud. I due, 57 anni lui e 58 lei, erano di Bisceglie, in Puglia, dove stavano tornando. 🔗 Leggi su Today.it

