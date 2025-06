Elly Schlein prima minaccia Ursula poi vola a Budapest

Elly Schlein, tra minacce a Ursula von der Leyen e un volo a Budapest, incarna oggi l’incertezza di una sinistra divisa. Gli operai delle fabbriche, ormai smarriti, cercano un’ancora nel PD, ma trovano solo slogan vuoti e una mancanza di prospettive. In un panorama dominato dal Green Deal e dai diritti civili, la vera domanda resta: quale futuro vogliono offrire ai lavoratori italiani? La risposta è ancora tutta da scrivere.

Davanti alle fabbriche trovi solo operai sconsolati, ormai. Votavano Pci, vorrebbero trovare nel Pd la loro rappresentanza, ma sono smarriti: scrutano le mosse della Schlein e capiscono che per chi lavora ci sono solo slogan e nessuna prospettiva. Perché le priorità dem si chiamano Green Deal, al punto di minacciare la rottura con la Von der Leyen, e poi diritti civili in Ungheria. Non che della presidente della commissione Ue gliene freghi particolarmente a quegli operai, ma che la lite debba vertere sulla fine di ogni politica sociale in Europa un po' li fa incazzare. Assai. Poi, Orban sarà quel che è dicono sfogliando gli articoli degli intellò che lo demonizzano - ma non è mica roba nostra quel che succede a Budapest, si dicono nei loro conciliabili.

