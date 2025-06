Elli De Mon canto in dialetto per accedere a un’energia primitiva

Tra tradizione e innovazione, Elli De Mon ci invita a riscoprire il potere ancestrale del dialetto attraverso il suo canto. Un viaggio sonoro che svela un’energia primitiva, capace di connettere il passato al presente in modo profondo e sorprendente. La sua musica apre le porte a un universo emozionale unico, dove le radici si trasformano in nuove sensazioni. Scopri come il dialetto può diventare una chiave per un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.

Da qualche tempo, la novitĂ in tanti ambienti musicali è la riscoperta di una lingua antica, localizzata, peculiare: il dialetto. Una lingua nuova, perchĂ© reinterpretata in modo radicale, stravolgendo gli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Elli De Mon, «canto in dialetto per accedere a un’energia primitiva»

In questa notizia si parla di: dialetto - elli - canto - accedere

Krano: «canto in dialetto per abbattere frontiere» - il manifesto - Otto brani tra folk e blues, maliconici, sghembi, scritti nella lingua del quartier del Piave, un dialetto localissimo e cantato in modo quasi incomprensibile, di cui resta il sentore, il sapore di ... ilmanifesto.it scrive

Il canto delle balene? È in dialetto - il Giornale - I cani di Sud e Nord non si capiscono, gli usignoli usano "slang" di quartiere. Come scrive ilgiornale.it