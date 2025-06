Elisabetta Canalis vacanze in Sardegna con la figlia Skyler | mare dolci tipici tavolate tra amici

Elisabetta Canalis sta vivendo momenti di pura felicità in Sardegna, condividendo momenti indimenticabili con la figlia Skyler tra il mare cristallino, i dolci tipici e le tavolate tra amici. La piccola, sempre più somigliante alla mamma, incanta con la sua bellezza solare e la vivacità tipica dell’isola. Un’estate da sogno che rafforza il legame tra madre e figlia, lasciando spazio a nuovi inizi e tanta gioia.

La figlia di Elisabetta Canalis? Più cresce, più assomiglia alla mamma. Longilinea, bellissima, solare e pazza d'amore per la Sardegna proprio come mamma Ely. E sembra proprio che le due, attualmente nella terra d'origine di Elisabetta, stiano passando delle vacanze da sogno.

