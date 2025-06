Elisa Longo Borghini | Sono affezionata al tricolore corsa da rispettare Grazie alle compagne per il forcing

Elisa Longo Borghini, simbolo di determinazione e passione, ha conquistato il suo sesto titolo ai Campionati Italiani, dimostrando ancora una volta di essere una vera regina del ciclismo. Grazie alle compagne per il forcing e il supporto in questa avvincente battaglia, la campionessa piemontese ha saputo dettare legge con un attacco micidiale nel momento decisivo, regalando emozioni e orgoglio all’Italia. La maglia tricolore torna a splendere sulle sue spalle, confermando il suo status di leggenda.

Elisa Longo Borghini ha vinto la prova in linea dei Campionati Italiani, conquistando la maglia tricolore per la sesta volta nel corso della propria gloriosa carriera. La fuoriclasse piemontese ha saputo dettare legge con un micidiale attacco operato sullo strappo del primo giro dell’ultimo circuito in quel di Darfo Boario Terme, lasciando sul posto Monica Trinca Colonel ed Eleonora Ciabocco, che fino a quel momento erano riuscite a tenere il ritmo della grande favorita della vigilia. Elisa Longo Borghini ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “ Non è mai facile partire da favoriti e vincere la corsa, ma oggi con la squadra abbiamo voluto prendere le redini fin da subito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elisa Longo Borghini: “Sono affezionata al tricolore, corsa da rispettare. Grazie alle compagne per il forcing”

In questa notizia si parla di: elisa - longo - borghini - tricolore

Elisa Longo Borghini: “Al Giro per la classifica, al Tour per le tappe. Mondiale durissimo? Meglio per me” - Elisa Longo Borghini si conferma una protagonista assoluta nel mondo del ciclismo, dimostrando di saper affrontare ogni tappa con eleganza e determinazione.

Translate postVittoria #Guazzini si conferma regina del tempo dopo un appassionante duello con Elisa Longo Borghini Anche lei sul podio tricolore ha ricevuto il bracciale #ACCPI by @whitevalentine destinato ai Campioni d'Italia Paride Ioan / @Sprint Vai su X

Vittoria Guazzini si conferma regina del tempo dopo un appassionante duello con Elisa Longo Borghini Anche lei sul podio tricolore ha ricevuto il bracciale ACCPI by WhiteValentine destinato ai Campioni d'Italia Paride Ioan / Sprint Cycling Vai su Facebook

Campionati Italiani 2025, Elisa Longo Borghini festeggia il suo nuovo tricolore: “Indossare questa maglia per un altro anno rappresenta una grande soddisfazione e un grande onore”; LONGO BORGHINI. «NON SONO FAVORITA PER NESSUN TITOLO, MA IL TRICOLORE E' SEMPRE SPECIALE...»; Elisa Longo Borghini sfiora la vittoria ai Campionati italiani a cronometro. Per lei 12° podio tricolore in carriera.

Darfo Boario Terme, assolo di Elisa Longo Borghini: è il suo sesto titolo italiano - ADQ, seconda giovedì nella crono, si conferma: successo per distacco, sul podio Trinca Colonel e Ciabocco. Come scrive gazzetta.it

LONGO BORGHINI, TRIONFO TRICOLORE: VITTORIA IN SOLITARIA E SESTO TITOLO - Doppietta della Gallina Lucchini Ecotek Colosio alla cronoscalata per dilettanti che si è svolta da Sarnano Sassotetto al Valico Santa Maria Maddalena in provincia di Macerata. Riporta tuttobiciweb.it