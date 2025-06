Elezioni Regione Lombardia 2028 il via al tavolo | Del Bono in pole Sala in agguato Il Patto Civico | si scelga insieme

Il countdown per le elezioni regionali della Lombardia nel 2028 è ufficialmente iniziato. Il primo incontro, previsto il 14 luglio al Pirellone, riunirà PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Patto Civico e Azione-Italia Viva, pronti a plasmare il piano “Lombardia 2028”. Un obiettivo ambizioso: conquistare la regione e cambiare le sorti del centrodestra. La partita si fa dura, ma le opposizioni partono con buon...

Milano – La prima riunione è in programma il 14 luglio al Pirellone: vi prenderanno parte Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Patto Civico e Azione-Italia Viva. Sul tavolo il piano “Lombardia 2028”, vale a dire: la missione (finora) impossibile per il centrosinistra di vincere le elezioni Regionali e andare al governo della Lombardia. Sì, proprio così: la scadenza non è vicina, ma stavolta le opposizioni partono per tempo, con buon anticipo, soprattutto rispetto al 2023, quando il braccio di ferro tra i due Pierfrancesco del Pd, Majorino e Maran, e l’incertezza su chi avrebbe guidato la coalizione nella sfida al governatore uscente, Attilio Fontana, si protrassero fino a poche settimane prima dell’apertura dei seggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it