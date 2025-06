Elezioni Provinciali a Caserta il candidato Di Costanzo | Grazie a chi mi ha votato

Dopo un intenso confronto elettorale, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto. La vittoria alle elezioni provinciali di Caserta rappresenta un traguardo importante, frutto di impegno e passione. Angelo Di Costanzo, candidato di centrodestra, esprime gratitudine per il sostegno ricevuto e si prepara a lavorare con determinazione per il bene del territorio. Ora, è tempo di proseguire insieme verso un futuro più forte e unito.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Angelo Di Costanzo, candidato alla presidenza della Provincia di Caserta per il centrodestra, dopo il voto che si è svolto nella giornata di ieri 27 giugno. Il candidato ha commentato  i risultati delle recenti elezioni provinciali di secondo livello, sottolineando come la sua campagna abbia dimostrato la soliditĂ del suo radicamento territoriale e l’affetto di numerosi amministratori locali che, nonostante le difficoltĂ , hanno scelto di sostenerlo. “ Con circa 180 voti su 1150 voti validi, circa il 15% dei consensi espressi, Di Costanzo si è confermato come una figura di riferimento per una parte consistente dei consiglieri e sindaci che compongono l’elettorato delle provinciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: candidato - elezioni - provinciali - caserta

Elezioni Rettore Unipg, il candidato Luca Gammaitoni ricorda il 2 giugno: “Celebriamo la nascita della Repubblica e il primo voto universale, con le donne protagoniste” - In vista delle elezioni per il rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni porta alla ribalta un tema cruciale: il 2 giugno, Festa della Repubblica.

Elezioni provinciali del 27 giugno: l'appello a sindaci e consiglieri comunali di Mimmo Iodice Ancora pochi giorni di una campagna elettorale infuocata, come quella per l’elezione del presidente della Provincia di Caserta: il 27 giugno si vota. In questi ultimi gio Vai su Facebook

Elezioni Provinciali Caserta, Speranza Belardo:”La mia scelta è chiara, sosterrò Antonio Mirra in linea con il Partito Democratico”; Provinciali, urne aperte: sfida a tre per la presidenza; Verso le Provinciali. Di Costanzo: Serve leadership forte per non restare indietro.

ELEZIONI PROVINCIALI - Cangiano (FdI): «Buon lavoro a Colombiano, adesso priorità sia il rilancio della nostra Provincia» - «La percentuale di sindaci e di consiglieri comunali che si sono recati ai seggi, è stata veramente altissima ed ha determinato una vittoria significativa di Anacleto Colombiano, che ... Secondo casertafocus.net

Elezioni del presidente della Provincia di Caserta: lo spoglio in diretta - Urne chiuse alle 20, comincia lo scrutinio che tra poche ore sancirà il nuovo presidente della Provincia di Caserta. Da casertanews.it