Elezioni per il nuovo Rettore Campiglia | Bocciata attuale governance basta giochi di potere

elezioni per il nuovo rettore campiglia bocciata attuale governance basta giochi di potere. Nel primo turno delle elezioni per il nuovo Rettore, la realtà ha parlato chiaro: clamorosa bocciatura della attuale governance. Non si tratta di una semplice sconfitta: è un segnale inequivocabile che la comunità universitaria ha detto NO alla continuità di un sistema chiuso, autoreferenziale e clientelare. È ora di cambiare rotta, puntando su trasparenza, innovazione e coinvolgimento reale di tutti gli attori accademici.

🔗 Leggi su Salernotoday.it

