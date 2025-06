Elezioni ad Unisa Adinolfi e Campiglia si ritirano e appoggiano D' Antonio

Un gesto di grande maturità e unità quello di Adinolfi e Campiglia, che abbandonano le proprie ambizioni per sostenere Virgilio D’Antonio, il più votato al primo turno. Questa alleanza, nata da un patto generazionale e condivisa visione di progetti, promette di rafforzare il futuro dell’UniSa. Un esempio di coesione che potrebbe cambiare le sorti dell’ateneo: il cambiamento è ormai alle porte.

Nasce da un patto generazionale e da una condivisione di programmi e progetti l'alleanza elettorale che, nel pomeriggio di oggi, ha visto due candidati rettore rinunciare alla propria candidatura per sostenere quella di Virgilio D'Antonio, risultato il più votato al primo turno elettorale.

Sono 5 i candidati alla carica di Rettore di Unisa: alle 14:00 di oggi presentate le candidature di Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Virgilio D'Antonio, Alessandra Petrone e Carmine Vecchione, Primo voto il 25 ed il 26 Giugno.

