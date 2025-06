Elenchi aggiuntivi I Fascia GPS 2025 | niente punteggio extra per gli ITP abilitati Chiarimenti

Se sei un aspirante docente ITP e ti stai preparando per i futuri inserimenti nella prima fascia GPS 2025, è importante conoscere le novità che riguardano il sistema di valutazione. In particolare, gli iscritti negli elenchi aggiuntivi non riceveranno punteggio extra per l’abilitazione, in contrasto con altre classi di concorso. Scopriamo insieme cosa comporta questa differenza e come orientarsi nel quadro normativo.

Gli aspiranti docenti ITP che si inseriscono negli elenchi aggiuntivi I Fascia GPS 2025 non otterranno un punteggio aggiuntivo per la loro abilitazione. Questa particolarità, definita dalle tabelle ministeriali, crea una netta differenza di trattamento rispetto ad altre classi di concorso. Il quadro normativo per gli ITP La valutazione dei titoli per le classi di . Elenchi aggiuntivi I Fascia GPS 2025: niente punteggio extra per gli ITP abilitati Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: elenchi - aggiuntivi - fascia - punteggio

Elenchi aggiuntivi GPS 2025, a Roma “notevole numero di domande”. Dal 3 giugno scuole polo al lavoro - Dal 3 giugno, le scuole polo di Roma sono al lavoro per gestire un notevole numero di domande relative agli elenchi aggiuntivi GPS 2025.

Elenchi aggiuntivi GPS, punteggio aggiuntivo spetta anche a chi avuto accesso al TFA sostegno con la riserva del 35% Vai su X

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per gli elenchi aggiuntivi sostegno GaE e GPS I fascia posto comune e posto sostegno? Quali sono i tempi... Vai su Facebook

GPS elenco aggiuntivo prima fascia 2025: classi di concorso ITP non hanno il punteggio in più dei percorsi abilitanti; Elenchi aggiuntivi prima fascia: requisiti e valutazione titoli d’accesso per chi s’inserisce per la prima volta; Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025, chi può sciogliere la riserva e chi no.

GPS elenco aggiuntivo prima fascia 2025: classi di concorso ITP non hanno il punteggio in più dei percorsi abilitanti - Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2025/25: gli aspiranti che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2025 e si erano inseriti con riserva entro il 29 aprile, sono alle pre ... Lo riporta orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025/26 per i nuovi abilitati: punteggio e titoli valutabili - Orizzonte Scuola Notizie - Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS posto comune e posto di sostegno sono previsti dall’art. Da orizzontescuola.it