Elefanti furiosi si ribellano agli addestratori e scappano durante una cerimonia in India – IL VIDEO

Un suggestivo rito indiano si trasforma in un momento di pura tensione: durante il Rath Yatra a Ahmedabad, 18 elefanti decorati a festa si ribellano agli addestratori, scatenando panico tra i presenti. La loro fuga improvvisa ha lasciato tutti senza parole, trasformando una celebrazione tradizionale in una scena di incredibile suspense. Scopri come si è conclusa questa emozionante vicenda e cosa ci insegna sul rapporto tra uomo e animale.

Panico e paura alle celebrazioni del Rath Yatra a Khadia, un quartiere di Ahmedabad, Gujarat, in India. Un gruppo di elefanti, in strada per la processione ce n’erano 18 esemplari, truccati a festa ad un certo punto si è ribellato agli addestratori. D’un tratto il primo elefante si è staccato dal gruppo per svicolare in una stradina, dove si trovavano centinaia di persone. Così come in fila indiana, anche altri pachidermi lo hanno seguito. Sembra che alla base della “rivolta” ci sia stato tanto spavento da parte degli animali che si sono ritrovati circondati e senza via d’uscita. RK Sahu, sovrintendente del Kamla Nehru Zoological Garden, ha dichiarato al Times of India: “Seguendo il protocollo, all’elefante è stata immediatamente somministrata un’iniezione di tranquillante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Elefanti furiosi si ribellano agli addestratori e scappano durante una cerimonia in India – IL VIDEO

