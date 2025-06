Elden Ring non è l’unico gioco FromSoftware che verrà adattato per un film

Elden Ring non è l’unico gioco di FromSoftware destinato a conquistare il grande schermo. Un nuovo aggiornamento rivela che anche Bloodborne, l’horror gotico tanto atteso, è ancora in lavorazione presso Sony, con uno studio impegnato nella ricerca del regista perfetto. L’attesa cresce mentre il mondo del cinema si prepara a portare sul grande schermo un’altra epica avventura!

Il film di Elden Ring non è l’unico adattamento cinematografico di un titolo FromSoftware in arrivo, poiché un nuovo aggiornamento indica che un film di Bloodborne, di cui si vociferava da tempo, è ancora in lavorazione. Secondo l’insider Daniel Richtman, l’adattamento cinematografico dell’horror gotico è ancora in fase di sviluppo dietro le quinte presso Sony, con lo studio alla ricerca di un regista per dirigere il progetto. Questo rapporto fornisce il primo importante segnale di vita per il progetto da un po’ di tempo. Segue il recente annuncio che A24 stia sviluppando un film di Elden Ring con il regista Alex Garland, una mossa che alza l’asticella creativa per gli adattamenti degli amati giochi di FromSoftware. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Elden Ring non è l’unico gioco FromSoftware che verrà adattato per un film

In questa notizia si parla di: film - elden - ring - unico

Tutto sul film di Elden Ring, che avrebbe già trovato il regista e l'attore principale (Kit Connor) - L'attesa è finita: Elden Ring, il fenomeno videoludico che ha conquistato milioni di gamers, potrebbe diventare un film.

Il gioco di FromSoftware Elden Ring diventerà un film ma secondo le voci di corridoio non è l'unico: vediamo cosa è stato condiviso in rete recentemente. Vai su Facebook

Elden Ring non sarebbe l'unico gioco di FromSoftware pronto a diventare un film; Elden Ring non sarebbe l'unico gioco di FromSoftware pronto a diventare un film; Il regista del film di Elden Ring svela il boss che lo mette in difficoltà anche dopo sette partite.

Elden Ring non sarebbe l'unico gioco di FromSoftware pronto a diventare un film - Il gioco di FromSoftware Elden Ring diventerà un film ma secondo le voci di corridoio non è l'unico: vediamo cosa è stato condiviso in rete recentemente. Come scrive msn.com

Bloodborne, arriva il film live-action? Gli ultimi rumor dopo l'annuncio di Elden Ring - action di Elden Ring, a quanto pare molto presto i fan potrebbero vedere anche il film di Bloodborne. Si legge su cinema.everyeye.it