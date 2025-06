Effetti del caldo il medico ‘non confondere colpo di sole e di calore quest’ultimo più temibile’

L'estate 2024 si è confermata come la più calda di sempre, con il clima che si fa sempre più estremo e imprevedibile. Ma attenzione: non tutti i colpi di calore sono uguali. Il medico avverte: non confondere il colpo di sole con quello di calore, quest'ultimo infatti è molto più insidioso e rischioso. Scopriamo insieme come difenderci dai pericoli di questa ondata di calore crescente.

(Adnkronos) – Secondo i dati forniti dal Servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, l'estate del 2024 è stata la più calda mai registrata tanto a livello globale, quanto nel vecchio continente e quindi anche in Italia. Ma, secondo i modelli matematici elaborati dagli esperti, l'estate 2025 non sarà da meno, attestandosi ancora una volta su temperature . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

