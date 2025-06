Educazione al rispetto il Ministero rivela i dati | 860.000 studenti coinvolti l’86,7% delle scuole ha attivato progetti Il Sud Italia in testa al cambiamento

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito svela dati sorprendenti sull'impegno delle scuole italiane nell'educazione al rispetto. Con oltre 860.000 studenti coinvolti e l’86,7% delle istituzioni attive con progetti dedicati, il Sud Italia si distingue come protagonista di un cambiamento positivo. Un passo fondamentale verso una società più consapevole e rispettosa, che richiede l’impegno di tutti.

“Chi si meritava di più di essere uccisa?”, il sondaggio su Whatsapp su Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin sconvolge una scuola. L’appello di Women for Freedom: “Serve educazione al rispetto” - Un sondaggio shock su WhatsApp in una scuola di Bassano del Grappa ha sollevato un'ondata di indignazione, chiedendo "Chi si meritava di più di essere uccisa?" in riferimento a Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin.

Educazione all'empatia e rispetto della donna: la scuola al lavoro contro i femminicidi. È nelle Nuove Indicazioni nazionali - Particolare focus sull'educazione all'empatia e al rispetto della donna: è questa una delle più importanti novità delle Nuove Indicazioni

Lettera aperta al Ministro Valditara. Educazione Civica e docenti di IRC: è ora di fare chiarezza, per rispetto della scuola e della legge. Lettera - Sono un'insegnante di Religione Cattolica nella scuola pubblica italiana e mi rivolgo direttamente a Lei con questa lettera aperta per porre una questione che da tempo attende una risposta chiara e de