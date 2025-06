Ecco vengo Signore | Nicholas e Reginald consacrati sacerdoti nella solennità dei Santi Pietro e Paolo

In un giorno di luce e fede, il 29 giugno 2025, la nostra comunità si prepara a celebrare un momento di grande gioia e speranza: la consacrazione di Nicholas Spertilli Raffaelli e Reginald Madeus come sacerdoti, nel cuore della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Un gesto che rinnova la chiamata divina e rafforza il nostro cammino di fede. Seguiteci in questo straordinario evento, simbolo di rinnovamento e vocazione.

“Il Signore continua a chiamare operai per la sua messe”. Domenica 29 giugno 2025, nel giorno luminoso della solennità dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di Arezzo-Cortona-Sansepolcro accoglierà con gioia il dono di due nuove ordinazioni sacerdotali: Nicholas Spertilli Raffaelli e Reginald Madeus saranno consacrati presbiteri nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, alle ore 18, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Andrea Migliavacca. Nicholas, originario di Le Poggiola, ha intrapreso il cammino in Seminario nel 2017 e tra pochi giorni compirà trent’anni. Reginald, originario di Haiti, è cresciuto in una famiglia di fede protestante. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Ecco, vengo Signore”: Nicholas e Reginald consacrati sacerdoti nella solennità dei Santi Pietro e Paolo

