Ecco perché 30 vigili del fuoco erano sulla torre dell’acqua di Fino Mornasco

Per quattro emozionanti giorni, i vigili del fuoco specialisti Saf di Como si sono cimentati in un'inedita esercitazione presso la torre dell’acqua di Fino Mornasco. Un'occasione unica per affinare tecniche di salvataggio e migliorare la coordinazione in scenari di emergenza complessi. La dimostrazione di dedizione e professionalità che rafforza il nostro senso di sicurezza e comunità. Scopriamo insieme i dettagli di questa straordinaria attività di addestramento.

Si è conclusa ieri 27 giugno una spettacolare esercitazione provinciale dei vigili del fuoco specialisti Saf (Speleo Alpino Fluviale) del comando di Como. L’attività di addestramento si è svolta dal 24 al 27 giugno presso la torre piezometrica situata in località La Costa, nel comune di Fino. 🔗 Leggi su Quicomo.it

