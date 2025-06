Ecco Miobus Il trasporto ora è su misura

Da oggi, grazie a Miobus 232, la mobilità a Vimercate diventa ancora più flessibile e su misura. Prenota il tuo viaggio fino a mezz’ora prima della partenza, scegliendo fermata e orario tramite l’app semplice e intuitiva. Un servizio pensato per adattarsi alle tue esigenze, garantendo spostamenti rapidi e personalizzati. Con Miobus, la città si muove con te, rendendo ogni spostamento un’esperienza comoda e senza stress.

Trasporto flessibile su misura, dall’1 luglio a Vimercate arriva Miobus: si potrà prenotare il viaggio fino a mezz’ora prima della partenza. Mobilità sempre più personalizzata in città, dopo le corse a chiamata l’organizzazione entra in una nuova fase ancora più tagliata su misura. Si fa tutto tramite App (da scaricare Google Play e App Store), si fissa la fermata di partenza, quella di arrivo e l’orario. Il tragitto viene ottimizzato in tempo reale in base alle richieste ricevute. È possibile salire e scendere solo in corrispondenza delle pensiline autorizzate. L’obiettivo "è dar riposta alle esigenze di tutti - spiega il Comune -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco “Miobus”. Il trasporto ora è su misura

