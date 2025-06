Ecco le Microlimpiadi In un teatro a cielo aperto

MASSA MARTANA - L’estate si accende nel borgo massetano con le attese Microlimpiadi 2025, una manifestazione ludico-sportiva ed educativa organizzata dall’associazione culturale Actor Mattis, con il patrocinio del Comune, che da 33 anni trasforma il paese in un teatro a cielo aperto fatto di creatività, ironia, gioco, spettacolo e spirito di squadra. Il tema di quest’anno? Un intrigante connubio tra passato e futuro: "Aia-Ia", dove la vita contadina incontra l’intelligenza artificiale. Il programma, ricchissimo e variegato, prevede gare che abbracciano sport, teatro, costume, tecnologia e memoria storica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco le “Microlimpiadi“. In un teatro a cielo aperto

