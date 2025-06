Ecco la nuova Giunta di Cernusco La sindaca | Persone di valore

A Cernusco, la nuova giunta di Paola Colombo si presenta come un team di persone di grande valore, pronte a guidare il cambiamento. Con giovani talenti come Alessandro Galbiati e figure di esperienza come Mauro Andreoni, questa squadra promette entusiasmo e competenza. Un passo deciso verso un’amministrazione all’insegna di innovazione e solidità . La città può guardare al futuro con fiducia, perché le scelte fatte oggi plasmeranno il domani di Cernusco.

"Persone di grande valore", pronta la Giunta di Paola Colombo a Cernusco, vicesindaco il giovanissimo Alessandro Galbiati, ex assessore ai Lavori pubblici, classe 1996, il più votato alle elezioni con 491 preferenze, oggi con nuove deleghe, lascia i Lavori pubblici per occuparsi d’ambiente. All’Urbanistica l’esterno Mauro Andreoni (già segretario della Margherita), fuori nomi eccellenti da Danile Restelli a Giorgia Carenzi, a Marco Erba, a Isabelle Leite. Pd asso pigliatutto, 4 poltrone su 7 ai dem, più un esterno e uno per ciascuna lista a sostegno di Colombo, Debora Comito (Cernusco possibile) e Massimo Mancini (Tutti per Cernusco). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco la nuova Giunta di Cernusco. La sindaca: "Persone di valore"

In questa notizia si parla di: giunta - cernusco - persone - valore

Il Presidente ed il Direttivo del Basket Cernusco si complimentano con il Presidente Regionale del CONI Lombardia Marco Riva per il prestigioso incarico conferitogli nella giornata odierna. In rappresentanza dei Presidenti Regionali del CONI siederà nella Gi Vai su Facebook

Ecco la nuova Giunta di Cernusco. La sindaca: Persone di valore; Fumata bianca: ecco la nuova Giunta di Cernusco sul Naviglio; La Sindaca Paola Colombo firma il Decreto di nomina della Giunta Comunale.

Ecco la nuova Giunta di Cernusco. La sindaca: "Persone di valore" - La squadra di Paola Colombo: Galbiati vice e al Pd 4 poltrone su 7. Lo riporta ilgiorno.it

Fumata bianca: ecco la nuova Giunta di Cernusco sul Naviglio - Dopo giorni di trattative e consultazioni Paola Colombo, nuova sindaca di Cernusco sul Naviglio, oggi, giovedì 26 giugno 2025 ha firmato il decreto di nomina dei componenti della Giunta Comunale. Riporta primalamartesana.it