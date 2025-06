Ecco il King of the Cage | il torneo 3 contro 3 più ambito

Il King of the Cage torna a incantare Senigallia, portando sul campo la passione e l’emozione di uno dei tornei 3 contro 3 più prestigiosi della costa adriatica. Dal 3 al 6 luglio, nell’incantevole cornice di Piazzale della Libertà, squadre da ogni dove si sfideranno sotto gli occhi di appassionati e curiosi. Un evento imperdibile che celebra il basket di strada e il senso di comunità: non mancate!

Torna, in una cornice che più affascinante non si può, il King of the Cage di Senigallia, uno dei tornei di 3 contro 3 più importanti della costa adriatica. Si inizia il 3 luglio e si finisce il 6, nel campo allestito in Piazzale della Libertà, proprio di fronte alla Rotonda, simbolo cittadino. Il torneo di basket 3x3 partito da un piccolo campetto di Borgo Mulino e ormai da tempo di stanza davanti alla Rotonda spegne le dieci candeline e festeggia: questa edizione sarà per la prima volta nella storia della manifestazione una tappa Fip Master. Vale a dire che King of the Cage è stato riconosciuto dalla Fip come una delle competizioni più importanti all'interno del circuito.

