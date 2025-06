Ecco Dolphin Surf Un’elettrica per tutti con la firma di Byd

Ecco Dolphin Surf, l’ultima novità firmata BYD che conquista le città europee con stile e sostenibilità. Questa compatta elettrica, l’ottava proposta a batteria lanciata dal colosso cinese in meno di tre anni, unisce un design accattivante, praticità urbana e tecnologia all’avanguardia. Perfetta per muoversi agilmente tra le vie affollate, la Dolphin Surf promette un’esperienza di guida moderna ed ecosostenibile, pronta a rivoluzionare il modo di vivere l’automobile in città.

L’Europa accoglie BYD Dolphin Surfè una compatta elettrica, l’ottava proposta a batteria lanciata dal costruttore cinese in meno di tre anni. Con 3,99 metri di lunghezza, 1,72 di larghezza e 1,59 di altezza, si rivela agile per le vie cittadine e i parcheggi. Il suo design e la piattaforma elettrica dedicata garantiscono un’abitabilità interna sorprendente e una capacità di carico adeguata. L’abitacolo unisce funzionalità a una vivace modernità. Il cruscotto integra uno schermo infotainment da 10,1 pollici con supporto Apple CarPlay e Android Auto. I sedili anteriori offrono comfort sia nella guida rilassata che dinamica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ecco Dolphin Surf. Un’elettrica per tutti con la firma di Byd

